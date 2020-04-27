Вильфанд: 2020 год войдет в пятерку самых жарких
2020 год может войти в пятерку самых жарких. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом, специалист отметил, что каждое пятилетие средние температуры будут только повышаться. И это является характеристикой глобального потепления, отметил синоптик.
Вильфанд уточнил, что 2020-ый с вероятностью 99% войдет в топ-5 самых жарких лет, отмечает РЕН ТВ.
Между тем, ранее НСН писала, что жителям столичного региона стоит ждать потепления к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Специалист подчеркнул, что начало последнего весеннего месяца в столице будет теплым и комфортным. Синоптик отметил, что в темное время суток столбики термометров будут фиксировать отметки +3…+8, а днем воздух будет прогреваться до +16-ти. В некоторых районах может быть и до 20 градусов тепла.
Добавим, в последний раз температурный рекорд на майские праздники в столице зафиксировали 2 мая 2018 года – тогда днём столбики термометров дотянулись до отметки +28 градусов тепла, а ночью не опускались ниже 13-15 градусов, напоминает «Москва 24».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
80 949+6 361 / сут.
Умерли
747+66 / сут.
Выздоровели
6 767+517 / сут.
- В Госдуме оценили идею переноса майских праздников
- Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
- Вильфанд: 2020 год войдет в пятерку самых жарких
- Названы самые обеспокоенные из-за COVID-19 регионы России
- Новости за ночь: Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru