Вильфанд: 2020 год войдет в пятерку самых жарких

2020 год может войти в пятерку самых жарких. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом, специалист отметил, что каждое пятилетие средние температуры будут только повышаться. И это является характеристикой глобального потепления, отметил синоптик.

Вильфанд уточнил, что 2020-ый с вероятностью 99% войдет в топ-5 самых жарких лет, отмечает РЕН ТВ.