Виктория Скрипаль раскрыла причины публикации своей книги в Сети

Племянница британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала в социальных сетях первую главу книги. Ее она посвятила инциденту, который произошел в Солсбери.

Автор пообещала, что повествование будет сопровождаться публикацией семейных фотографий. О том, когда будет опубликована следующая часть книги пока неизвестно. Виктория сообщила, что решит это после того, как изучит реакцию аудитории.

Племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль в эфире НСН рассказала, почему после многочисленных интервью решила писать книгу о событиях, связанных с ее дядей и сестрой.

«В материалах СМИ, в интервью есть не только мое отношение, там много субъективных и объективных вещей. Интервью берут и пишут с конкретной целью, для чего-то и во имя чего-то. Я же решила изложить мои, лично мои мысли и чувства – то, что я думаю о ситуации и о событиях в Солсбери», - рассказала Виктория Скрипаль.

Она заявила, что готова к любым откликам пользователей на свои посты с отрывками из книги о Сергее Скрипале.

«Кто захочет – прочитает. Не захочет – не прочитает. Ни на что не рассчитываю. На то, что синтаксис и пунктуация не соблюдены, как пишут в комментариях? У меня нет денег оплачивать редактуру, поэтому пишу, что думаю, и сама. На писательские лавры я не рассчитываю», - отметила собеседница НСН.