Виктория Скрипаль раскрыла причины публикации своей книги в Сети
Племянница бывшего сотрудника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля Виктория рассказала НСН о причинах создания ее книги.
Племянница британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала в социальных сетях первую главу книги. Ее она посвятила инциденту, который произошел в Солсбери.
Автор пообещала, что повествование будет сопровождаться публикацией семейных фотографий. О том, когда будет опубликована следующая часть книги пока неизвестно. Виктория сообщила, что решит это после того, как изучит реакцию аудитории.
Племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль в эфире НСН рассказала, почему после многочисленных интервью решила писать книгу о событиях, связанных с ее дядей и сестрой.
«В материалах СМИ, в интервью есть не только мое отношение, там много субъективных и объективных вещей. Интервью берут и пишут с конкретной целью, для чего-то и во имя чего-то. Я же решила изложить мои, лично мои мысли и чувства – то, что я думаю о ситуации и о событиях в Солсбери», - рассказала Виктория Скрипаль.
Она заявила, что готова к любым откликам пользователей на свои посты с отрывками из книги о Сергее Скрипале.
«Кто захочет – прочитает. Не захочет – не прочитает. Ни на что не рассчитываю. На то, что синтаксис и пунктуация не соблюдены, как пишут в комментариях? У меня нет денег оплачивать редактуру, поэтому пишу, что думаю, и сама. На писательские лавры я не рассчитываю», - отметила собеседница НСН.
Виктория Скрипаль рассказала о несостоявшемся сотрудничестве с издательством по поводу публикации ее книги.
«Предложение от одного из издательств на публикацию книги уже было, но не срослось. Поэтому не знаю, как отвечу, если появятся новые. Пока книга будет выходить на моих страницах во «вКонтакте» и Facebook», - заявила племянница экс-разведчика.
Напомним, отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Они были найдены без сознания на скамье и, по версии британской полиции, подверглись отравлению нервно-паралитическим боевым веществом класса «Новичок». Лондон обвинил в инциденте Москву, однако никаких доказательств причастности России к отравлению за год с лишним найдено не было.
Ранее в деле Скрипалей появился новый персонаж. Как сообщает «Московский комсомолец», девушка по имени Гульнара, которая представилась подругой Юлии Скрипаль и показала следствию и прессе доверенность, подтверждающую, по мнению издания, что пострадавшие в Солсбери россияне живы. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких «доказательств» от неё не получала.
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