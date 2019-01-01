Британские власти лишили Скрипаля свободы слова

Британские власти контролируют Сергея Скрипаля и не дают ему свободы слова, заявил в эфире НСН заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин. По его мнению, это говорит о том, что сам экс-разведчик не верит в причастность России к его отравлению.

«Если Сергей Скрипаль жив, пусть позвонит матери, которой 90 лет. Кстати, раньше, когда за ним якобы все охотились, он ей звонил раз в неделю, никто ему не мешал. Сергей Скрипаль прекрасно понимает, как разведчик, кто его мог отравить и как. Поэтому они не дают ему свободно говорить с кем бы то ни было. С британскими СМИ, например. Ну, устройте пресс-конференцию для них! Нет, сначала записывают человека на автоответчик, смотрят, если всё нормально – дают. Если бы он был отравлен русскими, первое, что бы сделали, так было в годы холодной войны, устроили пресс-конференцию. Где он бы изо всех сил говорил, какая Россия хреновая, и как он возмущён тем, что его отравили. Где антироссийская пресс-конференция? Не думает он так, поэтому они не дают ему свободно изъясняться», — заверил Платошкин.

При этом поведение Юлии Скрипаль, дочери экс-разведчика, по его мнению, тоже заставляет задуматься о шантаже, на который идёт Британия ради молчания девушки.

«Я всегда говорил: Юлии Скрипаль дали текст, разрешили его озвучить. Потому что девушка юная, в спецслужбах ничего не понимает. И там был момент: она говорила, что хочет вернуться в Россию, но не может, потому что с отцом пока не всё хорошо. То есть, её подсадили на отца, сказали — если ты вякнешь что-нибудь не в ту степь, то с отцом будет плохо», — объяснил Платошкин.