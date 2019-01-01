Британские власти лишили Скрипаля свободы слова
Дипломат Николай Платошкин заявил НСН, что запись на автоответчик монолога экс-разведчика доказывает, что Британии невыгодно давать ему право высказаться открыто.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль впервые вышел на связь с родственниками в России после отравления в Солсбери. Как сообщает «Московский комсомолец», племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль разговаривала с ним по телефону вскоре после её избиения. Позже, 9 мая Скрипаль оставил голосовое сообщение на автоответчике. Издание опубликовало аудиозапись и её расшифровку.
«Привет, Викуль. Это Серёжа. Чего-то пытался пробиться — абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки. Ну ладно. У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже. Всё нормально, маму с праздником тоже, с Днем Победы. Ну, давай, всё», — приводит текст монолога Скрипаля «МК».
Британские власти контролируют Сергея Скрипаля и не дают ему свободы слова, заявил в эфире НСН заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин. По его мнению, это говорит о том, что сам экс-разведчик не верит в причастность России к его отравлению.
«Если Сергей Скрипаль жив, пусть позвонит матери, которой 90 лет. Кстати, раньше, когда за ним якобы все охотились, он ей звонил раз в неделю, никто ему не мешал. Сергей Скрипаль прекрасно понимает, как разведчик, кто его мог отравить и как. Поэтому они не дают ему свободно говорить с кем бы то ни было. С британскими СМИ, например. Ну, устройте пресс-конференцию для них! Нет, сначала записывают человека на автоответчик, смотрят, если всё нормально – дают. Если бы он был отравлен русскими, первое, что бы сделали, так было в годы холодной войны, устроили пресс-конференцию. Где он бы изо всех сил говорил, какая Россия хреновая, и как он возмущён тем, что его отравили. Где антироссийская пресс-конференция? Не думает он так, поэтому они не дают ему свободно изъясняться», — заверил Платошкин.
При этом поведение Юлии Скрипаль, дочери экс-разведчика, по его мнению, тоже заставляет задуматься о шантаже, на который идёт Британия ради молчания девушки.
«Я всегда говорил: Юлии Скрипаль дали текст, разрешили его озвучить. Потому что девушка юная, в спецслужбах ничего не понимает. И там был момент: она говорила, что хочет вернуться в Россию, но не может, потому что с отцом пока не всё хорошо. То есть, её подсадили на отца, сказали — если ты вякнешь что-нибудь не в ту степь, то с отцом будет плохо», — объяснил Платошкин.
Напомним, видеобращение Юлии Скрипаль было выложено в сеть в мае прошлого года. Тогда экспертов насторожила речь девушки, многие утверждали, что она говорила по заранее прописанному тексту. В Кремле усомнились в добровольности заявления дочери Скрипаля, указав, что на девушку могли оказывать давление.
Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Они были найдены без сознания на скамье. По версии британской полиции, они подверглись отравлению нервно-паралитическим боевым веществом класса «Новичок». Лондон обвинил в инциденте Москву, однако никаких доказательств причастности России к отравлению за год с лишним найдено не было.
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