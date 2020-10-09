Виктор Гусев поддержал запрет на продажу алкоголя в пластиковой таре

«В принципе, можно спорить о том, пить или не пить. Но если человек пьет алкоголь, то, мне кажется, это должно быть красиво оформлено, эстетично обставлено. Недаром существуют красивые бутылки, фужеры, рюмки. А когда алкоголь в пластиковой посуде, да еще и пьют из пластиковых стаканов – это какое-то неправильное использование алкоголя, скажем так. Поэтому я абсолютно согласен с предложением запрета. Хотя если цель – напиться, то тара не имеет никакого значения. Но это, друзья, уже другая тема», – сказал он.

Кроме того, Виктор Гусев в эксклюзивном интервью НСН назвал «хайпом» ситуацию вокруг «Спартака» и грядущий суд над клубом из-за нарушения эпидемиологических правил.

