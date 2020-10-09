Виктор Гусев поддержал запрет на продажу алкоголя в пластиковой таре
Если уж выпивать, то красиво и эстетично, заявил в эфире НСН спортивный комментатор Виктор Гусев.
Госдума хочет запретить продажу алкоголя в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Подобный законопроект депутаты намерены рассмотреть в октябре.
Спортивный комментатор Виктор Гусев в разговоре с НСН поддержал идею, выступив за культуру питья.
«В принципе, можно спорить о том, пить или не пить. Но если человек пьет алкоголь, то, мне кажется, это должно быть красиво оформлено, эстетично обставлено. Недаром существуют красивые бутылки, фужеры, рюмки. А когда алкоголь в пластиковой посуде, да еще и пьют из пластиковых стаканов – это какое-то неправильное использование алкоголя, скажем так. Поэтому я абсолютно согласен с предложением запрета. Хотя если цель – напиться, то тара не имеет никакого значения. Но это, друзья, уже другая тема», – сказал он.
Кроме того, Виктор Гусев в эксклюзивном интервью НСН назвал «хайпом» ситуацию вокруг «Спартака» и грядущий суд над клубом из-за нарушения эпидемиологических правил.
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