Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в беседе с НСН предложил сделать верные версии исторических страниц в «Википедии», где написана ложь, и выдавать на них ссылку на удаленных страницах.

«Википедия» в ближайшие пару лет может подвергнуться частичной блокировке в России, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он связал это с тем, что сегодня она является «второсортным источником информации». При этом он предположил, что, вероятно, это будет по методике блокировки отдельных страниц, которые относятся к истории России – как царской, так советской и нынешней. Вассерман предложил другой подход.

«"Википедия" относится к так называемому Web 2.0 - это когда создатели ресурса предоставляют только платформу, а заполняют ее сами пользователи. "Википедия", YouTube - это все ресурсы, главная ценность которых именно в самих пользователях и в том, что они создают. В "Википедии" можно корректировать статьи, поэтому по большинству вопросов там накапливается более-менее разумная позиция. Так что из-за ценности "Википедии" полностью блокировать ресурс нежелательно. Лично я бы действовал иначе. Раз мы знаем адреса этих вредных страниц, то я бы создал отечественные их версии с разъяснениями, какие сведения в них ложны. Есть довольно много отечественных энтузиастов, готовых заниматься такой работой. Эти версии выдавались бы взамен блокируемых страниц», - рассказал он.