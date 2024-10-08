Видеоигру Red Dead Redemption представят на ПК

В переиздании добавлен ряд технических улучшений: разрешения вплоть до 4K с частотой 144 FPS, совместимость с ультраширокими мониторами, а также поддержку апскейлеров NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0.



Примечательно, что оригинальные версии для консолей Xbox 360 и PlayStation 3 вышли в 2010 году - больше 14 лет назад.

Проект в стиле Дикого Запада рассказывает историю бывшего бандита и грабителя Джона Марстона, который вынужден работать на правительство США образца 1911 года.

Ранее директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко в беседе с НСН заявил, что в России есть разработчики и потребители игр как для мобильных устройств, так и для ПК, в индустрию видеоигр приходит все больше инвесторов.

