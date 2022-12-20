«Видео из соцсетей»: Юрист предупредил о штрафах в новогоднюю ночь за фейерверки
Алексей Попов сказал НСН, что раньше для запуска фейерверков отводились специальные места, что было бы логично сделать и в этом году.
Видео из социальных сетей с запуском фейерверков может быть использовано как доказательство в случае нарушений, заявил НСН управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
Ранее замначальника главного управления МЧС РФ по городу Александр Бобров заявил, что запуск фейерверков в новогоднюю ночь в Москве запрещен после 23:00. По его словам, основанием для запрета выступил закон «О тишине». Попов назвал такое ограничение нелепым, но предупредил о штрафах.
«Отслеживать можно и ловить, штрафы накладывать. Законодательство не содержит специальных норм для новогодних праздников в этой части, чем пользуются в МЧС. Они говорят, что это шум. Но речь о том, что это может быть опасно, следовало бы поработать с этим, к каким последствиям это может привести? Надо организовать площадки в районах. Нелепо ограничивать такие возможности именно ночью. Раньше для запуска фейерверков отводились специальные места, разумнее было бы сделать именно так, а не тотально запрещать», - отметил Попов.
По его словам, видео из социальных сетей при необходимости можно будет использовать как доказательство нарушения, в том числе, если использование пиротехники приведет к травме.
«Формально в качестве доказательств по делу об административных правонарушениях могут быть любые допустимы доказательства, которые свидетельствую о признаках нарушения. Если видео из соцсетей показывает, где было совершено правонарушение и во сколько, это может быть использовано. Но арсенал средств по установлению таких фактов может быть ограничен. В моей практике не было такого. Были случаи, которые не связаны с шумом, а именно опасностью. Если это брак пиротехники, лицо поджигающее, не может быть виноватым. Если что-то делается не по инструкции, то виновен тот, кто это делает», - рассказал собеседник НСН.
Ранее юрист Елена Кудерко сообщила, что граждан в новогоднюю ночь могут оштрафовать за курение и распитие алкогольных напитков на 500-3000 рублей и 1500 рублей соответственно. Эксперт также напомнила, что нельзя проводить массовые мероприятия без уведомления властей. В противном случае физлица могут получить штраф в размере 10-20 тысяч рублей, юрлица – до 100 тысяч рублей.
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