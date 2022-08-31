Аксёнов призвал крымчан отказаться от использования пиротехники

Он отметил, что в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» были внесены соответствующие изменения, которые также касаются использования беспилотников.

«Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан», — заключил Аксёнов.

Ранее Аксёнов заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского организовать эвакуацию жителей полуострова являются «дымовой завесой», которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу, сообщает «Свободная пресса».