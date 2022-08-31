Аксёнов призвал крымчан отказаться от использования пиротехники

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале призвал жителей полуострова воздержаться от продажи и использования пиротехники на время проведения спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

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Он отметил, что в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» были внесены соответствующие изменения, которые также касаются использования беспилотников.

«Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан», — заключил Аксёнов.

Ранее Аксёнов заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского организовать эвакуацию жителей полуострова являются «дымовой завесой», которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Pixabay/piotrgiczela
ТЕГИ:ФейерверкиСергей АксеновСпецоперацияКрым
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