Въезд в РФ по электронной визе стал доступен гражданам Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы
Правительство России расширило список стран, гражданам которых доступен въезд в страну по электронной визе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В документе говорится, что с 1 августа 2023 года въехать в Россию с использованием единой электронной визы смогут граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. Таким образом, список стран, граждане которых могут использовать визу, теперь включает 55 государств.
В кабмине напомнили, что срок действия электронной визы составляет 60 суток. С её помощью можно однократно въехать в Россию с гостевым или деловым визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.
Ранее власти Финляндии объявили, что с 1 августа прекращается обслуживание клиентов и приём заявлений на выдачу виз в Санкт-Петербурге, в том числе через визовые центры VSF, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru