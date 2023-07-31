Въезд в РФ по электронной визе стал доступен гражданам Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы

В документе говорится, что с 1 августа 2023 года въехать в Россию с использованием единой электронной визы смогут граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. Таким образом, список стран, граждане которых могут использовать визу, теперь включает 55 государств.

В кабмине напомнили, что срок действия электронной визы составляет 60 суток. С её помощью можно однократно въехать в Россию с гостевым или деловым визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

Ранее власти Финляндии объявили, что с 1 августа прекращается обслуживание клиентов и приём заявлений на выдачу виз в Санкт-Петербурге, в том числе через визовые центры VSF, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

