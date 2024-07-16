Въезд в 14 приграничных сел Белгородской области ограничат с 23 июля
Контрольно-пропускные пункты установят с 23 июля в 14 населенных пунктах Белгородской области, где складывается крайне сложная оперативная ситуация. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в контрольно-пропускных пунктах будут нести службу представители силовых структур. По словам Гладкова, для обеспечения безопасности им будут переданы 14 бетонных модульных укрытий.
Губернатор уточнил, что под действие новых мер попадают следующие населенные пункты в пяти приграничных муниципалитетах: Мухин, Красное, Панков, Ленинский, Первомайский в Шебекинском горокруге, в Грайворонском округе поселок Горьковский и село Безымено, село Богун-Городок Борисовского района, а также села Поповка, Прилесье, Демидовка в Краснояружском районе и в Белгородском районе – Валковский, Вергилевка и Щетиновка.
Гладков добавил, что въезд общественного транспорта в эти населенные пункты будет запрещен. Если жители захотят приехать, то им необходимо будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Пропускать будут только взрослых мужчин по жесткому регламенту.
Ранее сообщалось, что более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала специальной военной операции на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru