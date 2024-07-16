Гладков: Более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала СВО

Более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала специальной военной операции на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области четыре человека пострадали при обстреле ВСУ

От также отметил, что с 24 февраля 2022 года ранения в регионе получили более 1,1 тысячи мирных жителей.

Ранее Гладков заявил, что 11 июля в результате обстрела в Шебекино на детской площадке один человек погиб, пятеро детей пострадали.

Также он указал, что в селе Беловское пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПогибшиеСпецоперацияОбстрелБелгородская область

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