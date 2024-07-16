Гладков: Более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала СВО
Более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала специальной военной операции на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
От также отметил, что с 24 февраля 2022 года ранения в регионе получили более 1,1 тысячи мирных жителей.
Ранее Гладков заявил, что 11 июля в результате обстрела в Шебекино на детской площадке один человек погиб, пятеро детей пострадали.
Также он указал, что в селе Беловское пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Абитуриент пришел подавать документы с автоматом наперевес в Москве
- Бывшего адвоката Фейгина заочно приговорили в России к 11 годам колонии за фейки об армии
- Суд заменил приостановку работы клиники Тимура Хайдарова на штраф
- Правительство предложило поднять утилизационный сбор на иномарки в два раза
- Украинские БПЛА атаковали завод в Курской области
- Без электричества в Бурятии остались более 115 тысяч человек
- Причиной лесного пожара в Геленджике стал человеческий фактор
- СМИ: Долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей
- В ДУМ Татарстана заявили о недопустимости избиений в исламе
- Российским военным пообещали 15 миллионов рублей за первый сбитый F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru