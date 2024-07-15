Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жилья для жителей Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жилья для людей из приграничных населенных пунктов, где невозможно находиться из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Он отметил, что сейчас такая мера стала необходимостью. В случае ее введения компенсации начнут получать жители ряда населенных пунктов в Шебекинском и Грайворонском городских округах, а также Борисовском, Краснояружском и Белгородском районах.
Кроме того, Гладков подчеркнул, что в настоящее время на территории области функционируют несколько пунктов временного размещения. Они рассчитаны примерно на 15 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что двое мужчин были ранены в результате атаки беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района. В момент атаки двое мужчин находились в машине, передает «Радиоточка НСН».
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