Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жилья для жителей Белгородской области

Он отметил, что сейчас такая мера стала необходимостью. В случае ее введения компенсации начнут получать жители ряда населенных пунктов в Шебекинском и Грайворонском городских округах, а также Борисовском, Краснояружском и Белгородском районах.

Кроме того, Гладков подчеркнул, что в настоящее время на территории области функционируют несколько пунктов временного размещения. Они рассчитаны примерно на 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что двое мужчин были ранены в результате атаки беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района. В момент атаки двое мужчин находились в машине, передает «Радиоточка НСН».

