Пугачева подтвердила, что переехала в Израиль
Народная артистка СССР Алла Пугачёва в своём в Telegram-канале написала, что находится в Израиле.
Певица заявила, что счастлива и поблагодарила своих поклонников за поддержку.
«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле», - заключила она.
Ранее Пугачева разместила в соцсетях пост с обращением к Минюсту РФ с просьбой признать её иноагентом, как и её супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), сообщает телеканал «360».
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