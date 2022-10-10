Пугачева подтвердила, что переехала в Израиль

Народная артистка СССР Алла Пугачёва в своём в Telegram-канале написала, что находится в Израиле.

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Певица заявила, что счастлива и поблагодарила своих поклонников за поддержку.

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле», - заключила она.

Ранее Пугачева разместила в соцсетях пост с обращением к Минюсту РФ с просьбой признать её иноагентом, как и её супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкантыИзраильПевицаАлла Пугачева
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