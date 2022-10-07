Минюст признал признал Оксимирона и Глуховского иноагентами
7 октября 202221:15
Минюст РФ внес в реестр иноагентов рэпера Oxxxymiron’a и писателя Дмитрия Глуховского.
Соответствующий список обновлен на сайте ведомства.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года также в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru