В рамках курса на полное импортозамещение в сфере производства ветеринарных лекарственных средств указом президента России Владимира Путина принято решение о создании новой государственной корпорации — Российской биологической промышленной компании, пишет «Коммерсант». В её основу лягут Щёлковский биокомбинат и четыре казённые региональные биофабрики. Ключевая задача компании — удвоить объёмы производства ветеринарных вакцин и диагностических препаратов. Шеляков отметил, что увеличение темпов производства не должно сказаться на качестве продукции.

«Мы наблюдаем положительную динамику в этом вопросе. У нас были неприятные моменты, например, с наркозами, которые исчезли просто одномоментно. К счастью, это ситуация была не особо долгой. Я считаю, что мы более 90% вакцин уже импортозаместили. Наша проблема в том, что многие уверены, что импортное лучше. Это стереотип. Мы видим, что в большинстве случаев это не так. Наша продукция абсолютно конкурентоспособна. Нужно предоставить людям больше просветительской информации. Я бы не сказал, что сегодня есть какой-то острый дефицит вакцин. Главное, чтобы на фоне увеличения темпов производства не падало качество произведенного», — сказал собеседник НСН.

Ранее Шеляков сказал НСН, что после того, как практически все импортные корма ушли с российского рынка, российские производители решили взвинтить цены в полтора раза.

