Ветеринары опровергли критический дефицит вакцин для животных
Даже сдвиг вакцинации на месяц не приведет к проблемам со здоровьем питомца, если это не первая прививка, заявил НСН Михаил Шеляков.
Весной в России наблюдается локальный дефицит вакцин для животных, так как владельцы не хотят переходить на новые варианты, но серьезные перебои с поставками случаются редко, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с НСН.
В России зафиксирована критическая нехватка жизненно необходимых вакцин для домашних животных, которая совпала с ранним пробуждением клещей и всплеском вирусных инфекций, сообщает Telegram-канал Baza. Импортные комплексные препараты практически перестали поступать в страну с 2023 года. В условиях дефицита стоимость вакцинации резко взлетела: если в 2019 году процедура стоила около 1,5 тысяч рублей, то сейчас цена за импортный препарат в Москве достигает 8 тысяч. Шеляков эту информацию не подтвердил.
«Я бы все-таки опроверг эту информацию, потому что острого дефицита нет. Возникает сезонная нехватка в весенний период, так как в это время спрос на вакцины повышается, в основном весной у нас идет прививочная кампания. У кого-то не хватает запасов вакцин из-за повышенного спроса, но это единичные перебои. Другое дело, что многие владельцы уверены, что импорт – это лучший вариант. Но это дискуссионный вопрос. Просто некоторые рассуждают так, что все 13 лет кошку прививали импортной вакциной, не хотят переходить на другую, боятся осложнений из-за возраста кошки. Доля правды в этой ситуации есть. Бывает так, что люди ждут просто определенную вакцину. Это не значит, что нет другой вакцины. Поставщики достаточно быстро работают, ждать очень долго не приходится», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что даже сдвиг вакцинации на месяц не приведет к проблемам со здоровьем питомца.
«Если мы на год перестанем вакцинировать кошек и собак, например, от бешенства, конечно, это будет опасно. Будет расти число заболевших животных, что может привести к локальным вспышкам бешенства, которые опасны и для человека. А небольшие сдвиги по срокам вакцинации – это ничего страшного. Если вакцинация первичная, то сроки желательно соблюдать. Наиболее уязвима в этом смысле молодежь – животные, которым надо делать первую прививку по графику. В остальном проблем точно нет, даже сдвиг на месяц не приведет к проблемам», - заключил собеседник НСН.
Обработать питомца от клещей можно спреем, каплями или долго действующей таблеткой, и делать это надо обязательно, напомнил НСН кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.
