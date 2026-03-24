Весной в России наблюдается локальный дефицит вакцин для животных, так как владельцы не хотят переходить на новые варианты, но серьезные перебои с поставками случаются редко, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с НСН.

В России зафиксирована критическая нехватка жизненно необходимых вакцин для домашних животных, которая совпала с ранним пробуждением клещей и всплеском вирусных инфекций, сообщает Telegram-канал Baza. Импортные комплексные препараты практически перестали поступать в страну с 2023 года. В условиях дефицита стоимость вакцинации резко взлетела: если в 2019 году процедура стоила около 1,5 тысяч рублей, то сейчас цена за импортный препарат в Москве достигает 8 тысяч. Шеляков эту информацию не подтвердил.