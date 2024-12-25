Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе 1250 птиц

Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе 1250 птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщил мэр города-курорта Василий Швец.

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По его словам, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов ежедневно принимают участие около пяти тысяч человек и 300 единиц спецтехники. Для удобства расчистки пляжи разделили на четыре участка и 11 подсекторов.

Швец отметил, что в едином волонтерском штабе уже зарегистрировались добровольцы из более чем 25 регионов России.

Ранее руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев заявил «Радиоточке НСН», что в случае оперативного реагирования со стороны властей на разлив нефтепродуктов в Черном море ущерб был бы меньше, однако чиновники хотели скрыть информацию о ЧП.

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ФОТО: ТАСС
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