Россиянам напомнили о правилах провоза животных в самолете
Пассажирам, планирующим перелет с домашними животными, следует заранее ознакомиться с требованиями конкретной авиакомпании к перевозке питомцев. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов сервиса путешествий «Туту». В сервисе подчеркнули, что правила могут существенно отличаться в зависимости от перевозчика.
Как пояснили специалисты, даже если животное путешествует на соседнем кресле, а не под впередистоящим, оно должно находиться в переноске, соответствующей установленным габаритам. Общий вес переноски вместе с питомцем, как правило, не должен превышать восьми килограммов.
Особое внимание рекомендуется уделить выбору самой переноски. Она должна быть достаточно просторной, чтобы животное могло вставать и поворачиваться, а дно контейнера — выполнено из непромокаемого материала. Некоторые авиакомпании требуют наличие минимум двух водонепроницаемых пеленок при размещении переноски на соседнем кресле.
Покупку переноски эксперты советуют осуществлять заранее, чтобы питомец успел к ней привыкнуть. При выборе переноски на маркетплейсах важно самостоятельно проверить указанные продавцами размеры и характеристики — универсальных стандартов не существует, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru