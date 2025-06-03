Россиянам напомнили о правилах провоза животных в самолете

Пассажирам, планирующим перелет с домашними животными, следует заранее ознакомиться с требованиями конкретной авиакомпании к перевозке питомцев. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов сервиса путешествий «Туту». В сервисе подчеркнули, что правила могут существенно отличаться в зависимости от перевозчика.

Как пояснили специалисты, даже если животное путешествует на соседнем кресле, а не под впередистоящим, оно должно находиться в переноске, соответствующей установленным габаритам. Общий вес переноски вместе с питомцем, как правило, не должен превышать восьми килограммов.