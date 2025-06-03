Россиянам напомнили о правилах провоза животных в самолете

Пассажирам, планирующим перелет с домашними животными, следует заранее ознакомиться с требованиями конкретной авиакомпании к перевозке питомцев. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов сервиса путешествий «Туту». В сервисе подчеркнули, что правила могут существенно отличаться в зависимости от перевозчика.

Как пояснили специалисты, даже если животное путешествует на соседнем кресле, а не под впередистоящим, оно должно находиться в переноске, соответствующей установленным габаритам. Общий вес переноски вместе с питомцем, как правило, не должен превышать восьми килограммов.

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Особое внимание рекомендуется уделить выбору самой переноски. Она должна быть достаточно просторной, чтобы животное могло вставать и поворачиваться, а дно контейнера — выполнено из непромокаемого материала. Некоторые авиакомпании требуют наличие минимум двух водонепроницаемых пеленок при размещении переноски на соседнем кресле.

Покупку переноски эксперты советуют осуществлять заранее, чтобы питомец успел к ней привыкнуть. При выборе переноски на маркетплейсах важно самостоятельно проверить указанные продавцами размеры и характеристики — универсальных стандартов не существует, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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