«Ветераны России» предложили Михаилу Ефремову отправиться на СВО
В общественной организации «Ветераны России» предложили отбывающему наказание в местах лишения свободы актеру Михаилу Ефремову подать ходатайство об условно-досрочном освобождении и отправиться на СВО. Инициатива председателя движения Ильдара Резяпова опубликована в Telegram-канале организации.
При этом он отметил, что «Ветераны России» готовы поддержать такое ходатайство в суде в случае, если актер изъявит желание поехать в зону спецоперации.
Резяпов напомнил, что Ефремов с учетом времени, проведенного в СИЗО, уже отбыл более половины своего срока, а также много раз раскаивался в содеянном. По его словам, условием для освобождения из колонии для актера станет его готовность отправиться на СВО.
В июне 2020 года Михаил Ефремов попал в ДТП на Садовом кольце, в результате чего погиб водитель фургона Сергей Захаров. На момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения. В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, но позже Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в эфире НСН напомнил, что люди, получившие большой тюремный срок, хотят искупить свою вину, сражаясь на поле боя, однако он выступил против отправки арестанток на СВО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд оштрафовал журналиста Караулова по статье об иноагентах
- «Ветераны России» предложили Михаилу Ефремову отправиться на СВО
- Во Львовской области произошел пожар на энергообъекте
- Россия и Индия обсудят договор о порядке взаимного направления войск
- СМИ: У Илона Маска и топ-менеджера Neuralink появился третий общий ребенок
- Экс-главу АФК «Система» отправили под домашний арест на два месяца
- Дроны ВСУ попытались атаковать военный объект в Смоленской области
- В Гонконге на мосту столкнулись десять автомобилей
- Умерла народная артистка СССР, оперная певица Маргарита Войтес
- Россия поставила в Китай первую партию свинины на $677 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru