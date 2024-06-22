«Ветераны России» предложили Михаилу Ефремову отправиться на СВО

В общественной организации «Ветераны России» предложили отбывающему наказание в местах лишения свободы актеру Михаилу Ефремову подать ходатайство об условно-досрочном освобождении и отправиться на СВО. Инициатива председателя движения Ильдара Резяпова опубликована в Telegram-канале организации.

При этом он отметил, что «Ветераны России» готовы поддержать такое ходатайство в суде в случае, если актер изъявит желание поехать в зону спецоперации.

Резяпов напомнил, что Ефремов с учетом времени, проведенного в СИЗО, уже отбыл более половины своего срока, а также много раз раскаивался в содеянном. По его словам, условием для освобождения из колонии для актера станет его готовность отправиться на СВО.