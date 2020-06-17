Ветераны-афганцы пригрозили «дать в торец» Киркорову
Члены Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) пообещали избить певца Филиппа Киркорова, который ранее предстал в образе десантника-гея. Свои угрозы в адрес исполнителя, в частности, озвучил зампредседателя РСВА Владимир Кошелев.
«Встретимся — получит в торец!» - заявил он в интервью телеканалу «360». Также он предложил Киркорову встать на колени перед десантниками так же, как сейчас жители США встают на колени перед афроамериканцами в знак поддержки их борьбы против расизма. Кошелев также пожелал, чтобы каждый десантник «съездил в харю» певцу при личной встрече.
Глава РСВА, член Совета Федерации Франц Клинцевич поддержал ветеранов. Он не исключил, что на одном из концертов Киркорова могут избить «два здоровенных парня».
Ранее пресс-секретарь певца Екатерина Успенская заявила, что Киркоров извиняться не будет — он выступил в качестве актёра, поэтому вопросы нужно адресовать не ему, а правообладателям и постановщикам.
В свою очередь экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал этот сюжет отвратительным и призвал Киркорова извиниться и удалить видео «для своего же блага», сообщает «Свободная пресса».
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