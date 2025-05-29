Посвященная Дню защиты детей праздничная программа пройдет в Музее Победы

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, пройдут в Музее Победы 31 мая и 1 июня.

В парке возле музея для маленьких гостей организуют игровую и образовательную программу, где ребята смогут больше узнать о профессиях прошлых лет и наших дней, а также попробовать себя в туризме, спорте и творчестве. Мероприятия входят в бесплатную программу семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».

По словам представителей Музея Победы, дети смогут сразиться в настольные игры, городки и гигантские шахматы, поучаствовать в спортивной эстафете, а на «Площади мастеров» — попробовать самостоятельно оказать первую помощь, выковать монеты, отремонтировать обувь и научиться пользоваться швейной машинкой.

Также все желающие смогут принять участие в квизе о прославивших Россию великих людях из серии «Великие люди великой страны» от издательства «Эксмо» и поучаствовать в квизе «Вперед к Победе!» по шести маршрутам. Наиболее активные участники получат памятные призы.

В концертной программе примут участие сотни юных и взрослых артистов, которые исполнят любимые детские песни, композиции о вечных ценностях, семье, дружбе и Родине. Кроме того, на «Фронтовой агитбригаде» 31 мая стартует совместный проект Музея Победы и радио «Гордость» «Народный микрофон», в рамках которого все желающие смогут подать заявку и принять участие в цикле концертов с музыкальным номером.

Также Детская музыкальная школа имени А.Н. Александрова представит концертную программу «Звезды золотые Родины моей…» в колоннаде Музея Победы, а на Главной сцене «Музея Г.О.Р.А.» состоится гала-концерт фестиваля «Душа моя — Россия».

Концертная программа продолжится 1 июня. В воскресенье выступят творческие коллективы хоров Центра «Радость», фестиваля «Душа баяна» и ГБУК «Москонцерт». Также праздничный концерт «Пусть всегда будет солнце» пройдет в Музее «Г.О.Р.А.». В нем будут участвовать московские городские творческие коллективы «Дети Олимпа» и «Кабриоль», а также воспитанники Детской школы искусств имени М.А. Балакирева.

Флешмоб детских рисунков на асфальте «Краски Победы» станет ярким завершением праздничной программы.

Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке правительства Москвы. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс» и медиахолдинг «Вечерняя Москва».

