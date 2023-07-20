Госдума одобрила переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины»

Депутаты Госдумы поддержали поправки, согласно которым школьный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины».

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Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, соответствующее дополнение было внесено ко второму чтению законопроекта, предусматривающего обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду.

Поправка была предложена группой сенаторов и депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, преподавать в школах основы безопасности жизнедеятельности в будущем могут участники специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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