Госдума одобрила переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины»
Депутаты Госдумы поддержали поправки, согласно которым школьный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины».
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, соответствующее дополнение было внесено ко второму чтению законопроекта, предусматривающего обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду.
Поправка была предложена группой сенаторов и депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, преподавать в школах основы безопасности жизнедеятельности в будущем могут участники специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru