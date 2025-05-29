Приложение «Авито» исчезло из App Store

Онлайн-платформа объявлений «Авито» пропала из магазина приложений Apple App Store, рассказали в компании «Авито».

В своем Telegram-канале компания уточнила, что разбирается в причинах и ведет переговоры с корпорацией Apple.

Компания под управлением «Россельхозбанка» стала владельцем 50% акций «Авито»

Также в «Авито» порекомендовали пользователям не удалять приложение со смартфонов iPhone, а также уточнили, что если приложение не установлено, то можно пользоваться сервисом через браузер.

Ранее приложение китайского искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Пресс-служба "Авито"
ТЕГИ:Мобильное Приложение

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