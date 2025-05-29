Мединского внесли в базу сайта «Миротворец»

Советник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ, признан экстремистским и заблокирован по решению суда).

На запрещенном ресурсе помимо данных о самом Мединском опубликована информация о его супруге, детях, отце и сестре.