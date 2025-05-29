Мединского внесли в базу сайта «Миротворец»
Советник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ, признан экстремистским и заблокирован по решению суда).
На запрещенном ресурсе помимо данных о самом Мединском опубликована информация о его супруге, детях, отце и сестре.
Ранее радиоведущий и журналист Владимир Соловьев в рамках своей передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» сообщил, что Мединскому и его семье поступают угрозы от украинских нацистов.
В связи с этим глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес помощника президента России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru