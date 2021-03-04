Ветеран ФСБ объяснил теракты «из ненависти к власти»

ФСБ задержала россиянина, который планировал теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По данным спецслужбы, подозреваемый строил преступные планы из ненависти к действующей власти. Задержанный также осуществлял вербовку местных жителей для участия в террористической деятельности.

Ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев в эфире НСН высказал мнение, что ненависть к власти у граждан России рождается не из-за плохой экономики в стране, а из-за намеренных действий иностранных спецслужб.

«Ненависть к власти – это борьба с властью. Все теракты происходят именно по этой причине. У нас сейчас нет социально-экономического напряжения в России. Точно такая же обстановка, как и во всем мире. Если все вокруг нас пытаются нам сказать, что мы как-то не так живем, это не значит, что обстановка напряженная. Она не простая, но жить можно. После войны обстановка была гораздо сложнее. Разруха, бедность, но терактов не было. С врагами надо бороться, их надо уничтожать, тогда терактов будет меньше. Президент говорил, что за прошлый год во время пандемии у нас было задержано 74 разведчика, вокруг которых крутилось около 400 агентов вражеских государств. А сколько их еще не задержано?» - возмутился он.