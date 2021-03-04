Ветеран ФСБ объяснил теракты «из ненависти к власти»

Виновата не социально-экономическая обстановка, а иностранные спецслужбы, заявил НСН Валерий Киселев.

ФСБ задержала россиянина, который планировал теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По данным спецслужбы, подозреваемый строил преступные планы из ненависти к действующей власти. Задержанный также осуществлял вербовку местных жителей для участия в террористической деятельности.

Ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев в эфире НСН высказал мнение, что ненависть к власти у граждан России рождается не из-за плохой экономики в стране, а из-за намеренных действий иностранных спецслужб.

«Ненависть к власти – это борьба с властью. Все теракты происходят именно по этой причине. У нас сейчас нет социально-экономического напряжения в России. Точно такая же обстановка, как и во всем мире. Если все вокруг нас пытаются нам сказать, что мы как-то не так живем, это не значит, что обстановка напряженная. Она не простая, но жить можно. После войны обстановка была гораздо сложнее. Разруха, бедность, но терактов не было. С врагами надо бороться, их надо уничтожать, тогда терактов будет меньше. Президент говорил, что за прошлый год во время пандемии у нас было задержано 74 разведчика, вокруг которых крутилось около 400 агентов вражеских государств. А сколько их еще не задержано?» - возмутился он.

«Некомпетентны и глупы». В Госдуме ответили на ультиматум США по химоружию

Собеседник НСН рассказал о государственных мерах по предотвращению терактов в России.

«Сначала профилактика, чтобы такого в принципе не возникало. Государство пытается все делать правильно для того, чтобы не было ненависти. Конечно, существуют неудачи, но в основном, паровоз по рельсам двигается, и достаточно хорошо и уверенно. Если уже не получилось переубедить кого-то, тогда нужно оперативно доказать преступную деятельность. А когда фиксируются его противоправные действия, происходит задержание и арест. Ничего нового. Враги всегда в государстве были. Их либо покупают, либо переубеждают», - сказал он.

Как сообщили в калининградском управлении ФСБ, по месту проживания задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению, компоненты для синтезирования взрывчатки и оскорбительные материалы, касающиеся российских органов власти. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры