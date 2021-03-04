Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Калининградской области
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Отмечается, что гражданин России планировал преступление «по мотивам ненависти к действующей власти». Злоумышленника задержали.
Кроме того, мужчина также вербовал жителей региона для участия в террористической деятельности.
Как сообщили в ФСБ, по месту проживания задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению, компоненты для синтезирования взрывчатки и оскорбительные материалы, касающиеся российских органов власти.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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