«300 обращений в день». Названы самые частые жалобы из воинских частей

Юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин отметил, что зачастую речь идет о «моральном насилии». 

Военнослужащие часто жалуются на неоказание медицинской помощи, плохое питание, а также на «давление» со стороны офицерского состава, заявил юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.

«До 300 обращений в день поступает в сообщениях от военнослужащих и их матерей. Первое – это неоказание медицинской помощи, то есть вовсе командование воинской части закрывает на это глаза. Вторая категория обращений – это у нас питание, третье – это применение неуставных отношений, как со стороны военнослужащих более раннего срока призыва, то есть, «дедушек»-сослуживцев, так и со стороны офицерского состава. Очень идет много обращений о моральном насилии, моральном давлении, идут угрозы применения физического насилия», - рассказал Латынин.

Ранее военный обозреватель Александр Гольц рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как положить конец беспорядкам в армии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеАрмия
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