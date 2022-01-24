Ветеран МВД назвал источники звонков о минировании

Бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по г. Москве Михаил Игнатов в пресс-центре НСН назвал три категории злоумышленников, которые сообщают о ложном минировании школ.

«Я бы выделил три категории звонящих. Первая категория не очень большая – сами ученики этой школы, которые хотят сорвать урок, контрольную работу или создать проблемы для учителя и директора. Они звоночек такой выдали, изменяя голос при этом, и все, и не понимают даже последствий. Вторая категория – это душевнобольные люди, которые в обострении могут звонить по поводу минирования аэропортов, вокзалов, таких звонарей быстро находят. А третья и самая опасная категория лиц – это с целью дестабилизировать ситуацию в стране, в том числе, и внести панику. Это, как правило, звонки с территории Украины, недружественные нам организации в нашей стране», - рассказал Игнатов.

Участившиеся сообщения о минировании школ в разных городах России могут быть связаны с нагнетанием обстановки вокруг Украины, таких негодяев следует наказывать самым серьезным способом, заявил ранее экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Госдумы по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

