Хакер назвал способ борьбы с телефонным терроризмом
Александр Варской уверен, что звонки идут из некой единой точки, которую необходимо обезвредить.
Необходимо наказывать организаторов ложных телефонных звонков, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.
«Я думаю, что это можно остановить. Если моя версия окажется правильной, что это идет из некой единой точки, как только их взять в свои лапы и наказывать, то повторений не будет. Возникнет просто какой-то новый вид, а сам телефонный терроризм остановим. У меня есть подозрение, что основная группа этих террористов находится в России», - отметил он.
Ранее Варской в пресс-центре НСН призвал обратить внимание на профессионального пранкера Евгения Вольнова, который находится на Украине и не скрывает своей ненависти к России.
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