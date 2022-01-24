Хакер назвал способ борьбы с телефонным терроризмом

Необходимо наказывать организаторов ложных телефонных звонков, заявил российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН.

«Я думаю, что это можно остановить. Если моя версия окажется правильной, что это идет из некой единой точки, как только их взять в свои лапы и наказывать, то повторений не будет. Возникнет просто какой-то новый вид, а сам телефонный терроризм остановим. У меня есть подозрение, что основная группа этих террористов находится в России», - отметил он.

Ранее Варской в пресс-центре НСН призвал обратить внимание на профессионального пранкера Евгения Вольнова, который находится на Украине и не скрывает своей ненависти к России.

