Ветеран «Альфы» объяснил пожизненный срок для россиянина за убийство Хангошвили

Суд Берлина не мог не приговорить к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого по делу об убийстве Хангошвили, из-за тенденций в европейском обществе, заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Если вы замечаете, сейчас то, что творится за границей с выходцами из России, особенно республик Северного Кавказа, взять ту же Францию, это вызывает уже у граждан, мягко говоря, серьезный негатив. В этом случае судьи пошли по такому общественному резонансу и приговорили гражданина России к высшей мере наказания. Я не вижу в этом ничего особенного. Вот я постарался объяснить, чем вызвана такая строгость», - отметил он.

Гончаров также призвал осторожнее относиться к термину «терроризм», так как сегодня постепенно стирается грань между преступником и террористом, что может привести к плачевным последствиям.