Ветеран «Альфы» объяснил пожизненный срок для россиянина за убийство Хангошвили
Полковник Сергей Гончаров отметил, что судьи пошли по простому пути, приговорив россиянина к высшей мере наказания в резонансном деле.
Суд Берлина не мог не приговорить к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого по делу об убийстве Хангошвили, из-за тенденций в европейском обществе, заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Если вы замечаете, сейчас то, что творится за границей с выходцами из России, особенно республик Северного Кавказа, взять ту же Францию, это вызывает уже у граждан, мягко говоря, серьезный негатив. В этом случае судьи пошли по такому общественному резонансу и приговорили гражданина России к высшей мере наказания. Я не вижу в этом ничего особенного. Вот я постарался объяснить, чем вызвана такая строгость», - отметил он.
Гончаров также призвал осторожнее относиться к термину «терроризм», так как сегодня постепенно стирается грань между преступником и террористом, что может привести к плачевным последствиям.
«Сейчас давно уже идут споры – мне задают вопросы, некоторые депутаты пытаются законодательно внести изменения в трактовку уголовного наказания по терроризму о том, что школьник, который пришел и расстрелял своих сверстников, признать его террористом. Если мы это сделаем, то можно любой факт, который совершают преступники, приравнять к терроризму, если захочет система. Это не так, потому что пока существует четкая, ясная трактовка в уголовном кодексе – это покушение на власть, свержение власти и так далее. Если мы все преступления подведем к черте терроризма, то у нас будет только мир терроризма, преступления исчезнут», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Накануне высший земельный суд Берлина приговорил к пожизненному заключению гражданина России, обвиняемого по делу об убийстве в парке Тиргартен Зелимхана Хангошвили, которого в РФ считают террористом.
Гражданин Грузии Хангошвили был застрелен в августе 2019 года — киллер подъехал к нему на велосипеде и несколько раз выстрелил.
Хангошвили был участником вооруженного конфликта в Чечне. В Германии считают, что его убийство было совершено по заказу российских властей или властей Чечни. При этом в Москве отвергают эти обвинения.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что убитый в Берлине Хангошвили является одним из организаторов взрывов в московском метро.
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