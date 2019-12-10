Ветеран «Альфы» объяснил слова Путина о Хангошвили

«Этот бандит - чеченец по национальности. Участвовал практически во всех операция против наших федеральных войск. Кроме того, у жителей Северного Кавказа свой менталитет, у них никто не отменял кровную месть. Мы их обычаи можем воспринимать по-разному, для них это образ жизни. Неужели мы готовы опять подставляться, чтобы в нас тыкали пальцем, говоря, что наши спецслужбы уничтожили этого бандита. Если бы мы это сделали, то ни наши руки, ни наши уши не были бы к этому причастны, потому что спецслужбы занимаются оперативной работой, имеют очень хорошие навыки в своей области. Если бы нам было это надо, нашли бы в Германии какого-то отброса, который бы за 500 долларов сделал бы то, о чем мы говорим. Совершенно не вижу смысла нашим спецслужбам подставляться по этому бандиту», - сказал собеседник НСН.

Напомним, Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. По горячим следам немецкая полиция задержала подозреваемого в преступлении, которым оказался 49-летний россиянин. По данным прокуратуры Германии, он связан с российскими спецслужбами.

