Вестибюли станций «Площадь Ильича» и «Текстильщики» закроют на 21-22 марта
Вестибюли станций московского метро «Площадь Ильича» и «Текстильщики» будут закрыты на ближайшие выходные. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой н пресс-службу метрополитена.
Как сообщили агентству, чтобы попасть на станцию Калининской линии «Площадь Ильича» пассажирам нужно будет воспользоваться станцией «Римская». Для того, чтобы спуститься на станцию Таганско-Краснопресненской линии «Текстильщики», нужно воспользоваться ее западным вестибюлем.
В обычно режиме станции начнут работать с 23 марта. При этом "Текстильщики" также будут закрыты на следующие выходные.
Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что пассажиропоток в столичной подземке и на Московских центральных диаметрах из-за коронавруса снизился на 30% из-за коронавируса.
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