Вестибюли станций «Площадь Ильича» и «Текстильщики» закроют на 21-22 марта

Как сообщили агентству, чтобы попасть на станцию Калининской линии «Площадь Ильича» пассажирам нужно будет воспользоваться станцией «Римская». Для того, чтобы спуститься на станцию Таганско-Краснопресненской линии «Текстильщики», нужно воспользоваться ее западным вестибюлем.

В обычно режиме станции начнут работать с 23 марта. При этом "Текстильщики" также будут закрыты на следующие выходные.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что пассажиропоток в столичной подземке и на Московских центральных диаметрах из-за коронавруса снизился на 30% из-за коронавируса.