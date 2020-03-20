COVID-19 заставил москвичей отказаться от метро и МЦК
Пассажиропоток в столичной подземке и на Московских центральных диаметрах из-за коронавруса снизился на 30%. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. Причём, студентов и школьников стало меньше на 60%. Поездок в наземном транспорте стало меньше на 24%, электрички перевозят на 10% меньше пассажиров, чем раньше. Количество поездок на машинах каршеринга и такси снизилось на 15%.
Что касается личных автомобилей, то их на дорогах столицы стало меньше на 5%.
Ранее стало известно, что из-за угрозы распространения коронавируса «Киевский метрополитен» временно приостанавливает перевозку пассажиров. Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Ограничения, которые начали действовать с 23:00 17 марта, предварительно продлятся до 3 апреля. При этом, в украинской столице в штатном режиме продолжит работать наземный пассажирский транспорт, маршруты которого дублируют линии метро.
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