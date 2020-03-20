COVID-19 заставил москвичей отказаться от метро и МЦК

Пассажиропоток в столичной подземке и на Московских центральных диаметрах из-за коронавруса снизился на 30%. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. Причём, студентов и школьников стало меньше на 60%. Поездок в наземном транспорте стало меньше на 24%, электрички перевозят на 10% меньше пассажиров, чем раньше. Количество поездок на машинах каршеринга и такси снизилось на 15%.

Что касается личных автомобилей, то их на дорогах столицы стало меньше на 5%.