В Киеве из-за коронавируса закрывается метро

В связи с угрозой распространения коронавируса «Киевский метрополитен» временно приостанавливает перевозку пассажиров. Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, ограничения начнут действовать с 23:00 17 марта и предварительно продлятся до 3 апреля. При этом, как отмечает RT, в украинской столице в штатном режиме продолжит работать наземный пассажирский транспорт, маршруты которого дублируют линии метро.

Кроме того, Виталий Кличко отметил, что работу приостановят и подземки Харькова и Днепра.

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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV назвал домашнюю самоизоляцию лучшим способом борьбы с коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что вирус распространяется, в первую очередь, в местах большого скопления людей, и власти должны все их закрыть, пишет «Свободная пресса».

Ранее НСН писала, что пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Об этом заявил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер. По его словам, вирус будет распространяться волнами. При этом специалист добавил, что появление вакцины или любая «интервенция» в ход пандемии полезны. Чем раньше появится вакцина, тем раньше можно будет ограничить сроки распространения.


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ФОТО: flickr/Alex Smeet
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