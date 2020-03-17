В Киеве из-за коронавируса закрывается метро

В связи с угрозой распространения коронавируса «Киевский метрополитен» временно приостанавливает перевозку пассажиров. Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, ограничения начнут действовать с 23:00 17 марта и предварительно продлятся до 3 апреля. При этом, как отмечает RT, в украинской столице в штатном режиме продолжит работать наземный пассажирский транспорт, маршруты которого дублируют линии метро.

Кроме того, Виталий Кличко отметил, что работу приостановят и подземки Харькова и Днепра.