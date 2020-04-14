Вестибюли некоторых станций столичной подземки временно закроют
Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли двадцати наименее востребованных станций, пассажиропоток которых из-за действующего в столице режима самоизоляции значительно снизился. Как отмечает АГН Москва, об этом заявили в пресс-службе столичного метрополитена.
В список, в частности, вошли «Черкизовская» и «Площадь Гагарина», расположенные на МЦК. Ещё один пример —это вестибюль «Пионерской». Вместо 2670 человек в день здесь стало проходить немногим более 350.
Отмечается, что сами станции продолжат работать, вход пассажиров в метро и выход в город будет осуществляться через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли, подчёркивает RT.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 1 апреля - в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции - закрылись девять станций метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургской подземки. В частности, перестали работать "Невский проспект", "Новокрестовская", "Садовая", "Сенная площадь", "Технологический институт 1", "Маяковская", "Достоевская", "Площадь Александра Невского 2" и "Звенигородская". Все станции расположены в центральной части города.
В начале апреля НСН писала, что пассажиропоток в столичной подземке снизился на 80%.Почти на столько же (79%) снизилось число пассажиров в наземном общественном транспорте, на 66%— в пригородных электричках.
Число поездок на такси упало на 57% на каршеринге — на 65%. Кроме того, в столице стали реже пользоваться личным транспортом — машин на дорогах стало меньше на 52%.
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