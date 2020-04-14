Вестибюли некоторых станций столичной подземки временно закроют

Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли двадцати наименее востребованных станций, пассажиропоток которых из-за действующего в столице режима самоизоляции значительно снизился. Как отмечает АГН Москва, об этом заявили в пресс-службе столичного метрополитена.

В список, в частности, вошли «Черкизовская» и «Площадь Гагарина», расположенные на МЦК. Ещё один пример —это вестибюль «Пионерской». Вместо 2670 человек в день здесь стало проходить немногим более 350.

Отмечается, что сами станции продолжат работать, вход пассажиров в метро и выход в город будет осуществляться через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли, подчёркивает RT.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 1 апреля - в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции - закрылись девять станций метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургской подземки. В частности, перестали работать "Невский проспект", "Новокрестовская", "Садовая", "Сенная площадь", "Технологический институт 1", "Маяковская", "Достоевская", "Площадь Александра Невского 2" и "Звенигородская". Все станции расположены в центральной части города.