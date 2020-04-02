Столичные дороги из-за COVID-19 стали свободнее на 86%

Столичные дороги из-за режима самоизоляции, который был введён в Москве в связи с коронавирусом, стали на 86% свободнее, чем три недели назад. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Также эксперты привели статистику по общественному транспорту – по данным на 10:00 четверга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение пассажиропотока в метро на 84%, а в наземном транспорте - на 75%. Помимо этого, на 67% снизился пассажиропоток на пригородных электричках. Поездки на такси и на каршеринге снизились на 63%.

Между тем, из-за резкого снижения числа транспорта на дорогах столицы также фиксируется и уменьшение количества ДТП - на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.