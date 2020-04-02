Столичные дороги из-за COVID-19 стали свободнее на 86%
Столичные дороги из-за режима самоизоляции, который был введён в Москве в связи с коронавирусом, стали на 86% свободнее, чем три недели назад. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного департамента транспорта.
Также эксперты привели статистику по общественному транспорту – по данным на 10:00 четверга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение пассажиропотока в метро на 84%, а в наземном транспорте - на 75%. Помимо этого, на 67% снизился пассажиропоток на пригородных электричках. Поездки на такси и на каршеринге снизились на 63%.
Между тем, из-за резкого снижения числа транспорта на дорогах столицы также фиксируется и уменьшение количества ДТП - на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее НСН писала, что разметку, напоминающую о соблюдения социальной дистанции в полтора метра, начали наносить на платформах станций столичной подземки. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.
Кроме того, такие наклейки появились перед кассами и автоматами по продаже билетов на 177 станциях московского метро. Между тем, специальную разметку, которая будет помогать жителям Подмосковья соблюдать безопасную социальную дистанцию, нанесли на 63 автовокзалах и железнодорожных станциях Московской области. Об этом заявили в региональном Минтрансе, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня»
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