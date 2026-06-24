«У разбитого корыта»: Пущино страдает без канализации, а дети из Химок – из-за горе-ремонта
Строители промахнулись мимо канализации при строительстве нового дома в Пущино, а в Химках мать с двумя детьми осталась без газа и воды после «планового ремонта».
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в июне получает жалобы россиян из разных регионов страны - от Тихорецка до Петрозаводска.
При этом порой мы сталкиваемся с абсурдными ситуациями. Так, в наукограде Пущино строители умудрились при строительстве нового дома на двести с лишним квартир промахнуться мимо канализации. Ну а в подмосковных Химках мать двоих детей осталась без газа и со сломанной мебелью после плановой замены труб.
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Подмосковный город Пущино был построен в 1960-е годы, как один из научных центров Российской академии наук. Недавно он вошел в состав Серпухова, однако это не уберегло местных жителей от неожиданных проблем. В прошлом году жильцов пяти аварийных домов переселили в многоквартирный дом на улице Южная. При этом дом оказался с большим количеством недоделок. Строители не попали трубами в городскую систему канализации, из-за чего новоселы страдают уже полтора года.
«Строители не попали в городскую канализацию. То ли ниже сделали, то ли еще что-то - в результате на 250-квартирный дом сделали что-то наподобие септика, который периодически надо откачивать, постоянно насосом что-то переливается в канализацию систему. В итоге с завидной регулярностью, чуть ли не каждую неделю все это прорывается и затапливает подвал нового дома со всеми вытекающими: сырость, плесень, вонь. Администрация согласилась, что да, проблема большая. Высчитали: чтобы подключиться к другому дому и попасть в нормальную канализацию, надо прокопать метров 600, проложить трубу до следующего дома и тогда все будет нормально. Оценили эту работу где-то в 4-5 миллионов рублей и всё, на этом дело закончилось. Никто ничего делать не хочет», - рассказал НСН один из жителей проблемного дома.
Мы попросили губернатора Подмосковья разобраться с недоразумением в Пущино.
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Другая вопиющая ситуация произошла в Химках, где плановая замена газовых труб обернулась для матери двоих детей бедой. При установке труб строители испортили мебель и сломали газовую колонку, оставив людей без горячей воды. Более того, теперь женщине грозят вообще отключить газ. Отчаявшись добиться компенсации, она уже купила электрический водонагреватель и готовится заменить плиту.
«Замена всего оборудования должна быть по замерам. Они же заменили на трубы на совершенно другие, не те, которые были у нас. У нас хрущевка, квартиры маленькие. У всех каждый сантиметр выверен под стенки и шкафы. Если пройтись по дому, по стояку, то что они сделали - это, конечно, мародерский налет, качество ужасное. Они отрубили газ и убежали, пятками сверкая. Я бегаю за ними, догоняю, спрашиваю: как я буду мыть детей без горячей воды, а обратной связи нет. Просто пришли, все разбомбили и ушли. И ты сидишь, как старуха у разбитого корыта, не знаешь, что делать», - возмутилась в беседе с НСН пострадавшая от ремонта.
По ее словам, устранять последствия ремонта приходится за свой счет.
«Мне не повезло: и колонку сломали, и мебель всю продырявили, а я за нее полтора года рассчитывалась, в рассрочку брала. Конечно, мне жалко свою имущество. За свои же деньги кровные я уже купила водонагреватель, сейчас буду заказывать электриков, ставить плиту электрическую, поскольку газ обещали вообще отключить. Конечно, мне обидно. Я одна с двумя детьми, у меня смена работы, и мне еще дополнительные расходы, которые в планы не входили. Получается, хоть ты и собственник, но в нашей стране ты никто, даже в собственной квартире», - посетовала собеседница НСН.
Мы обратились к властям Химок и в прокуратуру с просьбой объяснить, кто компенсирует женщине ущерб.
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