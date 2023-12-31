«Веры в нашу страну!»: Кипелов уверен, что в 2024 году все будет замечательно

Валерий Кипелов рассказал НСН, что минувший 2023 год был удачным для группы и лично для него. 

Легендарный российский музыкант Валерий Кипелов, лидер группы «Кипелов» в эфире НСН выразил надежду, что грядущий 2024 год будет таким же удачным, каким 2023-й выдался для него.

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«2023 год для меня лично и для группы был удачным. Мы провели большой концертный тур, посвященный 20-летию коллектива, а также записали наш новый сингл «Весы судьбы». Я надеюсь, что 2024 год станет таким же удачным, все наши желания, все наши чаяния в Новом году исполнятся. Верю, что будет именно так», - сказал собеседник НСН.

Кипелов пожелал россиянам здоровья, счастья и веры в Россию.

«Желаю всем россиянам, всем нашим поклонникам в Новом году крепкого здоровья, счастья, любви, внутренней гармонии, веры в себя и веры в нашу страну. Все у нас будет замечательно!», - заключил музыкант.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов верит, что 2024 год станет «годом побед».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Патлис
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