«Мы выдержали!»: Милонов пожелал россиянам позитива и побед в 2024 году
31 декабря 202311:30
Виталий Милонов рассказал в эфире НСН, что половину 2023 года провел в зоне СВО, выразив надежду, что 2024-й станет «годом побед».
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН назвал уходящий 2023 год сложным, но знаковым, а также выразил надежду, что наступающий 2024 год станет годом побед.
«Для меня год наполовину прошел в районе СВО (до августа-сентября), поэтому он был не очень простым, но в целом год выдался для страны ключевым, очень знаковым. В прошлом году были санкции, давление и, по сути, против нас началась необъявленная война. Однако, вопреки всем прогнозам мы выдержали, и это был год определенной победы над зависимостью от санкций Запада. Россияне ждут от следующего года очень большого позитива. Уверен, что 2024 год станет голом побед – и на фронте, и психологически», - высказался парламентарий.
Он пожелал всем в новом году качественной музыки и позитивных новостей.
«Я желаю слушателям «Нашего Радио», чтобы вы имели возможность слушать нашу качественную музыку и новости, которые радовали бы вас и вселяли надежду на будущее», - сказал Милонов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru