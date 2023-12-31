«Мы выдержали!»: Милонов пожелал россиянам позитива и побед в 2024 году

Виталий Милонов рассказал в эфире НСН, что половину 2023 года провел в зоне СВО, выразив надежду, что 2024-й станет «годом побед».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН назвал уходящий 2023 год сложным, но знаковым, а также выразил надежду, что наступающий 2024 год станет годом побед.

«Для меня год наполовину прошел в районе СВО (до августа-сентября), поэтому он был не очень простым, но в целом год выдался для страны ключевым, очень знаковым. В прошлом году были санкции, давление и, по сути, против нас началась необъявленная война. Однако, вопреки всем прогнозам мы выдержали, и это был год определенной победы над зависимостью от санкций Запада. Россияне ждут от следующего года очень большого позитива. Уверен, что 2024 год станет голом побед – и на фронте, и психологически», - высказался парламентарий.
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Он пожелал всем в новом году качественной музыки и позитивных новостей.

«Я желаю слушателям «Нашего Радио», чтобы вы имели возможность слушать нашу качественную музыку и новости, которые радовали бы вас и вселяли надежду на будущее», - сказал Милонов.

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ФОТО: НСН
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