Группа «Кипелов» анонсировала мини-альбом «Весы Судьбы»
Рок-группа «Кипелов» объявила о релизе нового мини-альбома под названием «Весы Судьбы». Его премьера ожидается в следующем году, правда, точную дату музыканты пока не называют.
Всего в EP войдут пять песен: Intro, «Весы Судьбы», «Ночь в душе твоей», «Твой путь» и «Хранитель света».
Сведением треков занимался известный саунд-продюсер Майк Фрейзер, который работал с AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, Aerosmith, Franz Ferdinand и многими другими артистами.
Ранее группа «Слот» выпустила юбилейное переиздание альбома «Шестой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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