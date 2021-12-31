«Верьте в лучшее!» Камиль Ларин призвал россиян в новом году «не грызть себя»
Актер театра и кино рассказал НСН, как проведет 31 декабря и на что надеется в новом году.
Отпраздновать 31 декабря в компании друзей-гольфистов собирается актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«У нас традиционная компания гольфистов. Есть целая программа, мы делаем самодеятельные и не самодеятельные номера, конкурсы. Ну и послушаем, потанцуем и посмотрим салют», - поделился артист своими планами.
Гольф - любимый вид спорта Ларина, который он называет «шахматами на свежем воздухе». Хотя зимой приходится тренироваться на симуляторе.
По словам Ларина, каждый Новый год дает ему надежду на лучшее.
«Как и во все новые года хочется, чтобы все были здоровы, мира во всем мире. Но кто ж его знает?! Вчера планируешь себе, чтобы было все замечательно... Надо верить. Надеемся каждый год, что следующий будет лучше предыдущего», - сказал он.
Россиянам актер также передает частичку оптимизма.
«Желаю не расстраиваться, если что-то не получается, побольше мечтать, чтобы мечты сбывались. Верить в лучшее и нисколько не грызть себя, не ругать за ошибки или неверно сказанные слова. Говорить, если что-то не получается с любым человеком, даже не близким, и не держать в себе грусть, грубость. Побольше оптимизма!», - пожелал звезда фильма «О чем говорят мужчины» в Новом году.
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