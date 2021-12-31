«Верьте в лучшее!» Камиль Ларин призвал россиян в новом году «не грызть себя»

Отпраздновать 31 декабря в компании друзей-гольфистов собирается актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«У нас традиционная компания гольфистов. Есть целая программа, мы делаем самодеятельные и не самодеятельные номера, конкурсы. Ну и послушаем, потанцуем и посмотрим салют», - поделился артист своими планами.

Гольф - любимый вид спорта Ларина, который он называет «шахматами на свежем воздухе». Хотя зимой приходится тренироваться на симуляторе.