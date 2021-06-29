Камиль Ларин рассказал, чему научился за пандемию

Пандемия коронавируса показала, что нельзя строить никаких планов, а нужно благодарить жизнь за все, что она дает, заявил актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин на пресс-конференции в НСН.

«Я сделал вывод, что нельзя строить никаких планов, потому что это вообще бессмысленно. Сегодня ты построил, завтра они отменяются. Но появляется такая бессуетность, ты понимаешь, что ты всегда в режиме – можешь взять весла, поднять парус, либо просто качаться в лодке. Вот такое состояние. В любой момент ты готов либо стартануть, либо релаксировать. И все, что подкидывает нам жизнь, надо благодарно принимать», - рассказал он.

Ларин подчеркнул также, что пандемия продемонстрировала скрытые черты характера людей и научила радоваться мелочам.

«Моментами мне кажется, что люди стали внимательнее друг к другу относиться, с одной стороны. С другой, много вскрылось каких-то новых черт в характере человека, о которых ты раньше не знал. Появилась возможность немного остановиться и оглядеться по сторонам. И еще – появилось чувство радоваться каким-то моментам», - добавил актер.

Ранее Камиль Ларин в пресс-центре НСН заявил, что его страшные сказки несут психотерапевтический эффект.

