«Карантинный полубред». Камиль Ларин рассказал, как родилась идея его новой книги

Изначально идея «пересказок» казалась бредовой, но пользователям в Instagram понравилось, заявил актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин на пресс-конференции в НСН. Сегодня он представил свою книгу «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых».

«Сели все на карантин. И люди творческие стали что-то делать. Нужно было что-то придумывать. Кто-то пел песни, записывал, и я тоже вместе с Алексеев Кортневым. Потом захотелось ещё чего-то. Я решил, что нужно читать какие-то произведения, сказки. Потом посмотрел, что мои замечательные коллеги уже читают. И тогда пришла бредовая идея – пересказывать сказки, которые знают все наизусть, но под другим углом», - отметил он.

По словам актера, первой его «пересказкой» стала «Красная шапочка», а потом он пересказал 28 известных историй.

«Первая "пересказка" у меня была - «Красная шапочка». Я своей супруге Катерине прочитал и говорю: по-моему, это бред. А она говорит: это смешно, попробуй поставь в интернете. Я выставил, и получил сразу 10 тысяч лайков. И народ такой: давай, пиши дальше. Я втянулся и продолжил писать, вторую, третью, четвертую. Хватило на 28 сказок», - рассказал Ларин.

Ранее Камиль Ларин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержал инициативу Общественной палаты о выплате отцовского капитала, заявив, что эти деньги положены всем гражданам вне зависимости от количества детей в семье.

