Источник заявил об участии польских женщин-наемниц в наступлении ВСУ
Много иностранных наемников, в том числе женщины-бойцы из Польши, присутствует в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал российский военнослужащий в Харьковской области в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника агентства, иностранцы участвовали в наступлении украинских войск на одном из направлений, пишет Газета.ру.
«Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели», — сообщил военный.
Как отметил собеседник агентства, ВСУ использовали нечестные методы ведения боя при наступлении. Военный отметил, что противник не только отправлял в атаку женщин, но и скидывал с беспилотников боеприпасы от подствольных гранатометов, пишет Ura.ru.
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