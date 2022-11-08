Источник заявил об участии польских женщин-наемниц в наступлении ВСУ

По словам собеседника агентства, иностранцы участвовали в наступлении украинских войск на одном из направлений, пишет Газета.ру.

«Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели», — сообщил военный.

Как отметил собеседник агентства, ВСУ использовали нечестные методы ведения боя при наступлении. Военный отметил, что противник не только отправлял в атаку женщин, но и скидывал с беспилотников боеприпасы от подствольных гранатометов, пишет Ura.ru.

