Источник заявил об участии польских женщин-наемниц в наступлении ВСУ

Много иностранных наемников, в том числе женщины-бойцы из Польши, присутствует в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал российский военнослужащий в Харьковской области в беседе с РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, иностранцы участвовали в наступлении украинских войск на одном из направлений, пишет Газета.ру.

«Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели», — сообщил военный.

Как отметил собеседник агентства, ВСУ использовали нечестные методы ведения боя при наступлении. Военный отметил, что противник не только отправлял в атаку женщин, но и скидывал с беспилотников боеприпасы от подствольных гранатометов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ПольшаВооруженные Силы РФВСУСпецоперация
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