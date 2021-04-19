Росавиация опубликовала памятки для туристов, находящихся в Турции и Танзании

Ведомство описало порядок действий для туристов, находящихся в Турции в рамках турпакета или прилетевших самостоятельно. В частности, россиянам, самим приобретавшим авиабилеты и желающим вернуться раньше, необходимо обратиться в авиакомпанию. Перевозчик должен согласовать перенос даты вылета и переоформить билет.

Кроме того, пассажирам с билетами в Турцию с датой вылета до 1 июня рекомендуют обратиться в авиакомпанию и изменить сроки путешествия, пункт назначения или же вернуть стоимость билета.

Также Росавиация предлагает алгоритм действий для находящихся в Танзании граждан, купивших билет самостоятельно или у туроператора. Пассажирам с билетами в страну до 1 июня также рекомендуют обратиться к авиаперевозчику для согласования изменения сроков, пункта назначения поездки или возврата стоимости.

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Находящиеся в этих странах организованные туристы смогут вернуться в Россию в соответствии с датами окончания туров. По согласованию в туроператором граждане смогут улететь раньше даты окончания тура.

