Вернут похищенное? В СПЧ предложили помогать жертвам киберпреступлений за счет Украины
Доходы от украинского имущества, находящегося на территории РФ, могли бы покрыть хотя бы часть похищенных денег россиян, отметила в эфире НСН Элина Сидоренко.
Госдуме в ближайшее время представят законопроект о создании фонда помощи жертвам киберпреступлений, который бы финансировался за счет доходов от использования украинского имущества, находящегося на территории РФ. Об этом заявила корреспонденту НСН член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, гендиректор АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко на Восточном экономическом форуме.
«Для того, чтобы минимизировать последствия совершенных киберпреступлений, в ближайшее время будет подан в законодательный орган законопроект о создании фонда помощи жертвам преступлений, который бы финансировался за счет денег, поступающих в результате использования украинского имущества, находящегося на территории России. Сегодня четко отмечается, что большинство звонков поступают с территории Украины. Мы понимаем, что это происходит в рамках информационной войны, а страна, включенная в нее, должна нести ответственность за то, что делается в отношении российских граждан», – сказала Сидоренко.
Она отметила, что таких фондов в международной практике еще не было. При этом Сидоренко уверена, что доходы от украинского имущества могли бы покрыть хотя бы часть похищенных денег россиян.
«Такая модель нестандартна, такого в международной практике не было. Но, тем не менее, сегодня существуют фонды защиты жертв преступлений. Мы видим, что возможность такого источника финансирования, как доходы, полученные в результате использования украинского имущества, была бы вполне уместна и, может быть, это бы покрыло хотя бы часть расходов, которые несут сегодня российские граждане. По оценкам МВД, которые сегодня были озвучены, за три года это составляет порядка 350 миллиардов рублей, которые в принципе утекают за рубеж», – указала собеседница НСН.
Член СПЧ также подчеркнула, что сегодня фиксируется порядка шести миллионов звонков от мошенников каждые сутки.
«Сегодня мы наблюдаем очень серьезную картину роста киберпреступлений. По данным «Сбербанка», происходит порядка шести миллионов звонков ежесуточно. Наблюдается некое снижение показателей, но при этом растет средний чек преступлений. Мы объясняем это тем, что уровень правовой и цифровой грамотности населения сегодня крайне низок», – добавила Сидоренко.
Ранее начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко сообщил, что более 90% IT-преступлений в стране совершается из колл-центров, находящихся на Украине. По его словам, дистанционные кражи и мошенничество составили более 70% от всех преступлений в IT-сфере в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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