Генпрокуратура: 29% киберпреступлений в России остаются нераскрытыми
В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера нарушений, сообщил замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов, передает РИА Новости.
По его словам, сегодня почти треть преступных деяний сопряжены с использованием информационных технологий. В 2023 году было зарегистрировано 677 тысяч таких преступлений.
В России сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За первое полугодие их стало больше на 27,9%, чем за такой же период в прошлом году, сообщила ранее представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что сейчас в центре внимания вопросы комплектации подразделений высококвалифицированными сотрудниками, которые могу противостоять новым вызовам.
Россия осталась один на один с международными мошенниками и IT-преступлениями после ухода крупных корпораций, заявил ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru