Генпрокуратура: 29% киберпреступлений в России остаются нераскрытыми

В России сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За первое полугодие их стало больше на 27,9%, чем за такой же период в прошлом году, сообщила ранее представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что сейчас в центре внимания вопросы комплектации подразделений высококвалифицированными сотрудниками, которые могу противостоять новым вызовам.

Россия осталась один на один с международными мошенниками и IT-преступлениями после ухода крупных корпораций, заявил ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов «Радиоточке НСН».

