Колокольцев: От киберпреступлений пострадали 113 тысяч пенсионеров
От киберпреступлений пострадали 113 тысяч пенсионеров в 2023 году. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во время выступления в Совете Федерации. По его словам, ущерб от такого рода преступлений за год составил 156 миллиардов рублей.
Кроме того, по данным Колокольцева, жертвами кибермошенников стали 7 тысяч несовершеннолетних.
Если потенциальный мошенник написал человеку в Telegram, представился его знакомым и просит совершить определенное действие, необходимо позвонить этому знакомому по мобильной связи, заявил ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru