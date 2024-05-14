Колокольцев: От киберпреступлений пострадали 113 тысяч пенсионеров

От киберпреступлений пострадали 113 тысяч пенсионеров в 2023 году. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во время выступления в Совете Федерации. По его словам, ущерб от такого рода преступлений за год составил 156 миллиардов рублей.

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Кроме того, по данным Колокольцева, жертвами кибермошенников стали 7 тысяч несовершеннолетних.

Если потенциальный мошенник написал человеку в Telegram, представился его знакомым и просит совершить определенное действие, необходимо позвонить этому знакомому по мобильной связи, заявил ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в пресс-центре НСН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыКиберпреступностьМВД РФ

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