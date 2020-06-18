«Верхушка айсберга». В НАК о выявленных коррупционных делах в России
Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал рассказал в эфире НСН, что уровень подобных преступлений зависит не от особенностей регионов, а от объема поступающих туда государственных средств.
Генеральная прокуратура назвала регионы России с самым высоким показателем коррупционной преступности. Глава ведомства Игорь Краснов сообщил, что больше всего коррупционных дел выявлено в Мордовии, Чувашии, Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской областях и на Камчатке.
Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН высказал мнение, что нельзя утверждать, что какой-либо регион является более коррумпированным. По его словам, данные о таких преступлениях регулярно меняются, они зависят от объема финансовых потоков, направляемых в тот или иной субъект РФ.
«Статистика берется из судебной и следственной отчетности, это статистика по возбужденным и уголовным делам и делам, которые были направлены в суд для производства следствия и вынесения решения. Говоря о статистике, эксперты давно отмечают, что это только айсберг - те же, к примеру, 20%. Большая часть преступлений еще не раскрыта. Почему именно регионы? Думаю, у следствия просто руки дошли. Нельзя утверждать, что какие-то регионы в силу своей какой-то специфики более или менее коррумпированные. Я придерживаюсь мнения, что коррупция - это преступления в бюджетной сфере, связанные с корыстными решениями должностных лиц. Но исходя из того, где бюджеты больше, там и угроза проявлений коррупционных преступлений гораздо выше. В разное время в разных регионах эти показатели могут меняться. Все зависит от потока проходящих через них государственных средств», - отметил он.
Согласно докладу Игоря Краснова, наименее коррумпированными регионами в последний период оказались Ингушетия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Московская, Мурманская, Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.
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