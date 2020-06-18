«Верхушка айсберга». В НАК о выявленных коррупционных делах в России

Генеральная прокуратура назвала регионы России с самым высоким показателем коррупционной преступности. Глава ведомства Игорь Краснов сообщил, что больше всего коррупционных дел выявлено в Мордовии, Чувашии, Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской областях и на Камчатке.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН высказал мнение, что нельзя утверждать, что какой-либо регион является более коррумпированным. По его словам, данные о таких преступлениях регулярно меняются, они зависят от объема финансовых потоков, направляемых в тот или иной субъект РФ.