Рекорды коррупции: Проблемные регионы и изъятия активов взяточников

Мордовия, Чувашия, Камчатский край и Архангельская область оказались в числе регионов России с самым высоким уровнем коррупции, следует из доклада генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Также в десятке присутствуют Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

При этом, следует из доклада генпрокурора, в России в 70 раз выросло число изъятий коррупционных активов чиновников по сравнению с прошлым годом, что можно назвать абсолютным рекордом. Так, в 2019 году удалось взыскать рекордные 20 миллиардов рублей в пользу государства (против 311 миллионов рублей в 2018).

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН отметил, что таких успехов удалось добиться с помощью комплекса мер.

«Там есть два показателя. Во-первых, усиление мер противодействия со стороны правоохранителей. Руководство страны и правоохранительных органов нацелено на решение данной проблемы. Появился опыт: как ловить, как документировать, - как четко отрабатывать такие преступления. То есть борьба с коррупцией ориентируется не на мелкое и среднее, а на крупное звено. Соответственно, и показатели растут. Если раньше взятка была миллион рублей, то теперь 100 миллионов», - отметил он.

Кроме того, подчеркнул эксперт, в бюджетной сфере коррупции всегда будет больше. «Потому что основной финансово привлекательный сектор – это бюджетный. Но и рисков там больше. Однако есть позитивные истории, когда в ряде секторов экономики, в ряде регионов проблема сведена к минимуму. Это очень важно. Мы показываем, что проблема постепенно решается», - подвел итог он.





